Інформація щодо ціни Kira AI (KIRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,257228$ 0,257228 $ 0,257228 Найнижча ціна $ 0,00555229$ 0,00555229 $ 0,00555229 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,38%

Актуальна ціна Kira AI (KIRA) становить $0,00577495. За останні 24 години KIRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KIRA становить $ 0,257228, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00555229.

Що стосується короткострокових результатів, то KIRA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kira AI (KIRA)

Ринкова капіталізація $ 5,77K$ 5,77K $ 5,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,77K$ 5,77K $ 5,77K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kira AI — $ 5,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIRA — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,77K.