Ціна KIRA (KIRA)
Поточна ціна KIRA (KIRA) сьогодні становить 0.00153169 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна KIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KIRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.07K USD
- зміна ціни KIRA протягом дня — -20.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIRA до USD становила $ -0.000392486455045643.
За останні 30 днів зміна ціни KIRA до USD становила $ -0.0009268276.
За останні 60 днів зміна ціни KIRA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KIRA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000392486455045643
|-20.39%
|30 днів
|$ -0.0009268276
|-60.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KIRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.82%
-20.39%
-11.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.
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