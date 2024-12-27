Сьогоднішня ціна KIRA (KIRA)

Поточна ціна KIRA (KIRA) сьогодні становить 0.00153169 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна KIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KIRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.07K USD

- зміна ціни KIRA протягом дня — -20.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

Отримуйте оновлення цін KIRA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KIRA.