Сьогоднішня ціна Kintsugi BTC (KBTC)

Поточна ціна Kintsugi BTC (KBTC) сьогодні становить 132,128 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kintsugi BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29K USD

- зміна ціни Kintsugi BTC протягом дня — -3.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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