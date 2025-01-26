Ціна Kintsugi BTC (KBTC)
Поточна ціна Kintsugi BTC (KBTC) сьогодні становить 132,128 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kintsugi BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29K USD
- зміна ціни Kintsugi BTC протягом дня — -3.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kintsugi BTC до USD становила $ -4,142.4757479036.
За останні 30 днів зміна ціни Kintsugi BTC до USD становила $ -5,876.3399488000.
За останні 60 днів зміна ціни Kintsugi BTC до USD становила $ -30,611.4811040000.
За останні 90 днів зміна ціни Kintsugi BTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -4,142.4757479036
|-3.03%
|30 днів
|$ -5,876.3399488000
|-4.44%
|60 днів
|$ -30,611.4811040000
|-23.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kintsugi BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.03%
+6.96%
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