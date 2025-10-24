Актуальна ціна Kintsu Staked Hype сьогодні становить 40,27 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHYPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kintsu Staked Hype сьогодні становить 40,27 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHYPE на MEXC вже зараз.

Докладніше про SHYPE

Інформація про ціну SHYPE

Офіційний вебсайт SHYPE

Токеноміка SHYPE

Прогноз ціни SHYPE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Kintsu Staked Hype

Ціна Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SHYPE до USD:

$40,27
$40,27$40,27
+5,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kintsu Staked Hype (SHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:27:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 38,21
$ 38,21$ 38,21
Мін. за 24 год
$ 40,52
$ 40,52$ 40,52
Макс. за 24 год

$ 38,21
$ 38,21$ 38,21

$ 40,52
$ 40,52$ 40,52

$ 53,2
$ 53,2$ 53,2

$ 29,91
$ 29,91$ 29,91

+0,20%

+5,38%

+8,49%

+8,49%

Актуальна ціна Kintsu Staked Hype (SHYPE) становить $40,27. За останні 24 години SHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,21 і максимумом у $ 40,52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHYPE становить $ 53,2, тоді як його історичний мінімум — $ 29,91.

Що стосується короткострокових результатів, то SHYPE змінився на +0,20% за останню годину, +5,38% за 24 години та на +8,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kintsu Staked Hype (SHYPE)

$ 243,44K
$ 243,44K$ 243,44K

--
----

$ 243,44K
$ 243,44K$ 243,44K

6,05K
6,05K 6,05K

6 045,574293479431
6 045,574293479431 6 045,574293479431

Поточна ринкова капіталізація Kintsu Staked Hype — $ 243,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHYPE — 6,05K, зі загальною пропозицією 6045.574293479431. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 243,44K.

Історія ціни Kintsu Staked Hype (SHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kintsu Staked Hype до USD становила $ +2,05.
За останні 30 днів зміна ціни Kintsu Staked Hype до USD становила $ -3,2938484070.
За останні 60 днів зміна ціни Kintsu Staked Hype до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kintsu Staked Hype до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,05+5,38%
30 днів$ -3,2938484070-8,17%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kintsu Staked Hype (USD)

Скільки коштуватиме Kintsu Staked Hype (SHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kintsu Staked Hype (SHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kintsu Staked Hype.

Перегляньте прогноз ціни Kintsu Staked Hype вже зараз!

SHYPE до місцевих валют

Токеноміка Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Розуміння токеноміки Kintsu Staked Hype (SHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Скільки сьогодні коштує Kintsu Staked Hype (SHYPE)?
Актуальна ціна SHYPE у USD становить 40,27 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SHYPE до USD?
Поточна ціна SHYPE до USD — $ 40,27. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kintsu Staked Hype?
Ринкова капіталізація SHYPE — $ 243,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SHYPE?
Циркуляційна пропозиція SHYPE — 6,05K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHYPE?
SHYPE досяг історичної максимальної ціни у 53,2 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHYPE?
Історична мінімальна ціна SHYPE становила 29,91 USD.
Який обсяг торгівлі SHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі SHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SHYPE цього року?
SHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHYPE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:27:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.