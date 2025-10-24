Інформація щодо ціни Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 38,21 Макс. за 24 год $ 40,52 Рекордний максимум $ 53,2 Найнижча ціна $ 29,91 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) +5,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,49%

Актуальна ціна Kintsu Staked Hype (SHYPE) становить $40,27. За останні 24 години SHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,21 і максимумом у $ 40,52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHYPE становить $ 53,2, тоді як його історичний мінімум — $ 29,91.

Що стосується короткострокових результатів, то SHYPE змінився на +0,20% за останню годину, +5,38% за 24 години та на +8,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Ринкова капіталізація $ 243,44K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 243,44K Циркуляційне постачання 6,05K Загальна пропозиція 6 045,574293479431

Поточна ринкова капіталізація Kintsu Staked Hype — $ 243,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHYPE — 6,05K, зі загальною пропозицією 6045.574293479431. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 243,44K.