Сьогоднішня ціна kinton the frog

Поточна ціна kinton the frog (KINTON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KINTON до USD становить $ 0 за KINTON.

kinton the frog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,641, з циркуляційною пропозицією у 999.89M KINTON. Протягом останніх 24 годин KINTON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00102112, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KINTON змінився на +0.27% за останню годину та на +3.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо kinton the frog (KINTON)

Ринкова капіталізація $ 22.64K$ 22.64K $ 22.64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.64K$ 22.64K $ 22.64K Циркуляційне постачання 999.89M 999.89M 999.89M Загальна пропозиція 999,894,090.07047 999,894,090.07047 999,894,090.07047

Поточна ринкова капіталізація kinton the frog — $ 22.64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KINTON — 999.89M, зі загальною пропозицією 999894090.07047. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.64K.