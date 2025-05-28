Ціна KINO (KINO)
Поточна ціна KINO (KINO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122,03K USD. Ціна KINO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KINO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KINO протягом дня — +30,81%
- циркуляційна пропозиція – 991,16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KINO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KINO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KINO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KINO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+30,81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KINO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,11%
+30,81%
-19,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.
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