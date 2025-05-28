Сьогоднішня ціна KINO (KINO)

Поточна ціна KINO (KINO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122,03K USD. Ціна KINO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KINO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KINO протягом дня — +30,81%

- циркуляційна пропозиція – 991,16M USD

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