Ціна Kinka (XNK)
Поточна ціна Kinka (XNK) сьогодні становить 2,662.85 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна XNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kinka:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 392.77 USD
- зміна ціни Kinka протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 482.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinka до USD становила $ -86.361007219654.
За останні 30 днів зміна ціни Kinka до USD становила $ +55.1305812600.
За останні 60 днів зміна ціни Kinka до USD становила $ -47.9842907150.
За останні 90 днів зміна ціни Kinka до USD становила $ -57.009514421302.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -86.361007219654
|-3.14%
|30 днів
|$ +55.1305812600
|+2.07%
|60 днів
|$ -47.9842907150
|-1.80%
|90 днів
|$ -57.009514421302
|-2.09%
Останній аналіз цін Kinka: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.14%
-1.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.
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