Сьогоднішня ціна Kinka (XNK)

Поточна ціна Kinka (XNK) сьогодні становить 2,662.85 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна XNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kinka:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 392.77 USD

- зміна ціни Kinka протягом дня — -3.14%

- циркуляційна пропозиція – 482.00 USD

Отримуйте оновлення цін XNK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XNK.