Сьогоднішня ціна Kini (KINI)

Поточна ціна Kini (KINI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.91K USD. Ціна KINI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kini:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.62 USD

- зміна ціни Kini протягом дня — -7.58%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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