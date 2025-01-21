Ціна Kingshit (KINGSHIT)
Поточна ціна Kingshit (KINGSHIT) сьогодні становить 53.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KINGSHIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kingshit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 712.85 USD
- зміна ціни Kingshit протягом дня — -3.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KINGSHIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KINGSHIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kingshit до USD становила $ -2.13437799833442.
За останні 30 днів зміна ціни Kingshit до USD становила $ -10.0524894620.
За останні 60 днів зміна ціни Kingshit до USD становила $ -26.1468998440.
За останні 90 днів зміна ціни Kingshit до USD становила $ -43.83958379900256.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.13437799833442
|-3.85%
|30 днів
|$ -10.0524894620
|-18.87%
|60 днів
|$ -26.1468998440
|-49.09%
|90 днів
|$ -43.83958379900256
|-45.14%
Останній аналіз цін Kingshit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-3.85%
-15.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
2,222 badass ducks waddling the Avalanche blockchain. Illustrated by artist @ScribbleWarl0ck. Kingshit is a 404-style token, which functions both as a token and an NFT collection.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KINGSHIT до AUD
A$84.6834
|1 KINGSHIT до GBP
￡43.1406
|1 KINGSHIT до EUR
€51.1296
|1 KINGSHIT до USD
$53.26
|1 KINGSHIT до MYR
RM238.0722
|1 KINGSHIT до TRY
₺1,895.5234
|1 KINGSHIT до JPY
¥8,255.8326
|1 KINGSHIT до RUB
₽5,378.7274
|1 KINGSHIT до INR
₹4,600.5988
|1 KINGSHIT до IDR
Rp873,114.6144
|1 KINGSHIT до PHP
₱3,109.8514
|1 KINGSHIT до EGP
￡E.2,679.5106
|1 KINGSHIT до BRL
R$321.1578
|1 KINGSHIT до CAD
C$76.6944
|1 KINGSHIT до BDT
৳6,493.9918
|1 KINGSHIT до NGN
₦82,701.5954
|1 KINGSHIT до UAH
₴2,249.1698
|1 KINGSHIT до VES
Bs2,876.04
|1 KINGSHIT до PKR
Rs14,852.0836
|1 KINGSHIT до KZT
₸28,254.43
|1 KINGSHIT до THB
฿1,810.84
|1 KINGSHIT до TWD
NT$1,739.4716
|1 KINGSHIT до CHF
Fr47.934
|1 KINGSHIT до HKD
HK$414.3628
|1 KINGSHIT до MAD
.د.م533.6652