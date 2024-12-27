Сьогоднішня ціна KingdomX (KT)

Поточна ціна KingdomX (KT) сьогодні становить 0.0010636 USD з ринковою капіталізацією $ 329.07K USD. Ціна KT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KingdomX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.48K USD

- зміна ціни KingdomX протягом дня — +4.79%

- циркуляційна пропозиція – 309.39M USD

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