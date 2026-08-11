Сьогоднішня ціна KingdomStarter

Поточна ціна KingdomStarter (KDG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KDG до USD становить $ 0 за KDG.

KingdomStarter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 198,63, з циркуляційною пропозицією у 701,10M KDG. Протягом останніх 24 годин KDG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,193677, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KDG змінився на -0,10% за останню годину та на -3,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KingdomStarter (KDG)

Ринкова капіталізація $ 17,20K$ 17,20K $ 17,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,20K$ 17,20K $ 17,20K Циркуляційне постачання 701,10M 701,10M 701,10M Загальна пропозиція 951 000 965,0 951 000 965,0 951 000 965,0

Поточна ринкова капіталізація KingdomStarter — $ 17,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KDG — 701,10M, зі загальною пропозицією 951000965.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,20K.