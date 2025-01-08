Сьогоднішня ціна Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

Поточна ціна Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) сьогодні становить 0.00167612 USD з ринковою капіталізацією $ 80.65K USD. Ціна ANTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kingdom of ANTs ANT Coins:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.44 USD

- зміна ціни Kingdom of ANTs ANT Coins протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 48.11M USD

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