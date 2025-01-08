Сьогоднішня ціна King Sugar Glider (KSG)

Поточна ціна King Sugar Glider (KSG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.46K USD. Ціна KSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King Sugar Glider:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.96 USD

- зміна ціни King Sugar Glider протягом дня — -7.10%

- циркуляційна пропозиція – 699.19M USD

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