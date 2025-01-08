Ціна King Sugar Glider (KSG)
Поточна ціна King Sugar Glider (KSG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.46K USD. Ціна KSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King Sugar Glider:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.96 USD
- зміна ціни King Sugar Glider протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 699.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King Sugar Glider до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни King Sugar Glider до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни King Sugar Glider до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни King Sugar Glider до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.10%
|30 днів
|$ 0
|-32.89%
|60 днів
|$ 0
|-35.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін King Sugar Glider: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.10%
-1.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey. Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable. Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective. Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun. Our Goals: Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience. While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development. KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
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