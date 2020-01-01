Токеноміка King Shiba (KINGSHIB) Дізнайтеся ключову інформацію про King Shiba (KINGSHIB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація King Shiba (KINGSHIB) The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. Офіційний вебсайт: https://www.kingshibaofficial.com/ Купити KINGSHIB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни King Shiba (KINGSHIB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена King Shiba (KINGSHIB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 381,90K $ 381,90K $ 381,90K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 296,70M $ 296,70M $ 296,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Історичний максимум: $ 0,191508 $ 0,191508 $ 0,191508 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00128718 $ 0,00128718 $ 0,00128718 Дізнайтеся більше про ціну King Shiba (KINGSHIB)

Токеноміка King Shiba (KINGSHIB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки King Shiba (KINGSHIB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KINGSHIB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KINGSHIB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KINGSHIB, досліджуйте ціну токена KINGSHIB в реальному часі!

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