Сьогоднішня ціна King Shiba (KINGSHIB)

Поточна ціна King Shiba (KINGSHIB) сьогодні становить 0.00128268 USD з ринковою капіталізацією $ 497.47K USD. Ціна KINGSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King Shiba:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.01 USD

- зміна ціни King Shiba протягом дня — -7.25%

- циркуляційна пропозиція – 387.73M USD

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