Ціна King Shiba (KINGSHIB)
Поточна ціна King Shiba (KINGSHIB) сьогодні становить 0.00128268 USD з ринковою капіталізацією $ 497.47K USD. Ціна KINGSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King Shiba:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.01 USD
- зміна ціни King Shiba протягом дня — -7.25%
- циркуляційна пропозиція – 387.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King Shiba до USD становила $ -0.000100343523620278.
За останні 30 днів зміна ціни King Shiba до USD становила $ +0.0001720926.
За останні 60 днів зміна ціни King Shiba до USD становила $ +0.0000457372.
За останні 90 днів зміна ціни King Shiba до USD становила $ -0.001059931243536918.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000100343523620278
|-7.25%
|30 днів
|$ +0.0001720926
|+13.42%
|60 днів
|$ +0.0000457372
|+3.57%
|90 днів
|$ -0.001059931243536918
|-45.24%
Останній аналіз цін King Shiba: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.86%
-7.25%
-0.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.
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