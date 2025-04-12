Сьогоднішня ціна King of Legends (KOL)

Поточна ціна King of Legends (KOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.92K USD. Ціна KOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King of Legends:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни King of Legends протягом дня — -3.77%

- циркуляційна пропозиція – 291.84M USD

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