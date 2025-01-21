Ціна King of Evolution (KOE)
Поточна ціна King of Evolution (KOE) сьогодні становить 0.00935388 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King of Evolution:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.18K USD
- зміна ціни King of Evolution протягом дня — -5.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King of Evolution до USD становила $ -0.000520004627876845.
За останні 30 днів зміна ціни King of Evolution до USD становила $ -0.0028401616.
За останні 60 днів зміна ціни King of Evolution до USD становила $ -0.0045069556.
За останні 90 днів зміна ціни King of Evolution до USD становила $ -0.02085711954735298.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000520004627876845
|-5.26%
|30 днів
|$ -0.0028401616
|-30.36%
|60 днів
|$ -0.0045069556
|-48.18%
|90 днів
|$ -0.02085711954735298
|-69.03%
Останній аналіз цін King of Evolution: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.48%
-5.26%
+206.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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