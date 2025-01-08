Ціна King Neiro (KINGNEIRO)
Поточна ціна King Neiro (KINGNEIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.15K USD. Ціна KINGNEIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King Neiro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65 USD
- зміна ціни King Neiro протягом дня — -3.59%
- циркуляційна пропозиція – 420,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King Neiro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни King Neiro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни King Neiro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни King Neiro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.59%
|30 днів
|$ 0
|-5.66%
|60 днів
|$ 0
|-2.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін King Neiro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-3.59%
-0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The popular Neiro Meme on Ethereum inspired the launch of King Neiro. King Neiro is a Dog-themed meme building a community for the fans of the popular Kabosu Doge and all meme lovers on BSC to expand the evolving digital culture of Web3 and onboard more fun-loving users into the space. King Neiro inherits the community culture of the Doge and adds some flavour to it to make it more attractive, inclusive & enlightening.
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