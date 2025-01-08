Сьогоднішня ціна King Neiro (KINGNEIRO)

Поточна ціна King Neiro (KINGNEIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.15K USD. Ціна KINGNEIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King Neiro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65 USD

- зміна ціни King Neiro протягом дня — -3.59%

- циркуляційна пропозиція – 420,000.00T USD

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