Токеноміка King Kovu (LAZY) Дізнайтеся ключову інформацію про King Kovu (LAZY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація King Kovu (LAZY) $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Офіційний вебсайт: https://lazyonbase.com Купити LAZY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни King Kovu (LAZY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена King Kovu (LAZY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 138,08K $ 138,08K $ 138,08K Загальна пропозиція: $ 20,41M $ 20,41M $ 20,41M Циркуляційна пропозиція: $ 9,93M $ 9,93M $ 9,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 283,76K $ 283,76K $ 283,76K Історичний максимум: $ 0,01783687 $ 0,01783687 $ 0,01783687 Історичний мінімум: $ 0,00484901 $ 0,00484901 $ 0,00484901 Поточна ціна: $ 0,01390448 $ 0,01390448 $ 0,01390448 Дізнайтеся більше про ціну King Kovu (LAZY)

Токеноміка King Kovu (LAZY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки King Kovu (LAZY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LAZY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LAZY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LAZY, досліджуйте ціну токена LAZY в реальному часі!

Прогноз ціни LAZY Хочете знати, куди рухається LAZY? Наша сторінка прогнозу ціни LAZY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LAZY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!