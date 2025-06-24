Сьогоднішня ціна King Kovu (LAZY)

Поточна ціна King Kovu (LAZY) сьогодні становить 0,01585627 USD з ринковою капіталізацією $ 160,26K USD. Ціна LAZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King Kovu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни King Kovu протягом дня — +23,92%

- циркуляційна пропозиція – 10,11M USD

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