Ціна King Kovu (LAZY)
Поточна ціна King Kovu (LAZY) сьогодні становить 0,01585627 USD з ринковою капіталізацією $ 160,26K USD. Ціна LAZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King Kovu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни King Kovu протягом дня — +23,92%
- циркуляційна пропозиція – 10,11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King Kovu до USD становила $ +0,00306051.
За останні 30 днів зміна ціни King Kovu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни King Kovu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни King Kovu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00306051
|+23,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін King Kovu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,33%
+23,92%
+60,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.
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