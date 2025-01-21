Ціна KING FOREVER (KFR)
Поточна ціна KING FOREVER (KFR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KFR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KING FOREVER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.85 USD
- зміна ціни KING FOREVER протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KING FOREVER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KING FOREVER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KING FOREVER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KING FOREVER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+5.61%
|60 днів
|$ 0
|+8.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KING FOREVER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KING FOREVER is adeflationary token designed to become scarce over time. All KING FOREVER holders will earn more tokens which are automatically sent to your wallet by simply holding KING FOREVER in your wallet. Watch the amount of KING FOREVER grow in your wallet as KING FOREVER token holders automatically receive a 3% fee from every transaction that occurs on the KING FOREVER network. The community receives over KING FOREVER tokens from the fees generated with each transaction. The NFT marketplace and a brand new game will be ready soon so joining our community before this happens ensure you a solid entry.
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