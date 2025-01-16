Ціна King DAG (KDAG)
Поточна ціна King DAG (KDAG) сьогодні становить 0.01991811 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KDAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King DAG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 960.83 USD
- зміна ціни King DAG протягом дня — +3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KDAG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KDAG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King DAG до USD становила $ +0.00058002.
За останні 30 днів зміна ціни King DAG до USD становила $ -0.0153873355.
За останні 60 днів зміна ціни King DAG до USD становила $ -0.0167207454.
За останні 90 днів зміна ціни King DAG до USD становила $ -0.08064366346997353.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00058002
|+3.00%
|30 днів
|$ -0.0153873355
|-77.25%
|60 днів
|$ -0.0167207454
|-83.94%
|90 днів
|$ -0.08064366346997353
|-80.19%
Останній аналіз цін King DAG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+3.00%
-29.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KDAG is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide. Its unique KDAG architecture completely replaces the traditional directed acyclic graph (DAG). and is used to organize the blocks with a TPS capable of 30,000+ per second, which breaks the performance bottleneck of the consensus mechanism. The "hug algorithm" instead of consensus completely solves the data consistency, and the "surf effect" greatly improves the random attribute of the node's legal reference, and realizes the high security of transaction privacy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KDAG до AUD
A$0.031868976
|1 KDAG до GBP
￡0.0161336691
|1 KDAG до EUR
€0.0193205667
|1 KDAG до USD
$0.01991811
|1 KDAG до MYR
RM0.0894323139
|1 KDAG до TRY
₺0.7060969995
|1 KDAG до JPY
¥3.1183793016
|1 KDAG до RUB
₽2.0473825269
|1 KDAG до INR
₹1.7213230662
|1 KDAG до IDR
Rp326.5263411984
|1 KDAG до PHP
₱1.1648110728
|1 KDAG до EGP
￡E.1.0044702873
|1 KDAG до BRL
R$0.1203053844
|1 KDAG до CAD
C$0.0284828973
|1 KDAG до BDT
৳2.4092945856
|1 KDAG до NGN
₦30.976644672
|1 KDAG до UAH
₴0.8381540688
|1 KDAG до VES
Bs1.05565983
|1 KDAG до PKR
Rs5.5465960917
|1 KDAG до KZT
₸10.5163637178
|1 KDAG до THB
฿0.6889674249
|1 KDAG до TWD
NT$0.6561025434
|1 KDAG до CHF
Fr0.0181254801
|1 KDAG до HKD
HK$0.1549628958
|1 KDAG до MAD
.د.م0.1993802811