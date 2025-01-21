Ціна King Bonk (KINGBONK)
Поточна ціна King Bonk (KINGBONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KINGBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King Bonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.07 USD
- зміна ціни King Bonk протягом дня — -0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни King Bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни King Bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни King Bonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.75%
|30 днів
|$ 0
|-0.60%
|60 днів
|$ 0
|-11.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін King Bonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.75%
-2.07%
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The King Dog Of BSC
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