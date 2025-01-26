Сьогоднішня ціна King Assad Game (KING)

Поточна ціна King Assad Game (KING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King Assad Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.34K USD

- зміна ціни King Assad Game протягом дня — +7.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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