Інформація щодо ціни Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03611293$ 0,03611293 $ 0,03611293 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) +2,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,20%

Актуальна ціна Kinetix Finance Token (KAI) становить --. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0,03611293, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на +0,10% за останню годину, +2,05% за 24 години та на -11,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kinetix Finance Token (KAI)

Ринкова капіталізація $ 372,08K$ 372,08K $ 372,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 385,44K$ 385,44K $ 385,44K Циркуляційне постачання 965,33M 965,33M 965,33M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kinetix Finance Token — $ 372,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 965,33M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 385,44K.