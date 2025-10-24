Актуальна ціна Kinetix Finance Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kinetix Finance Token сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAI на MEXC вже зараз.

Ціна Kinetix Finance Token (KAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KAI до USD:

$0,00038535
+2,00%1D
USD
Графік ціни Kinetix Finance Token (KAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,03611293
$ 0
+0,10%

+2,05%

-11,20%

-11,20%

Актуальна ціна Kinetix Finance Token (KAI) становить --. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0,03611293, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на +0,10% за останню годину, +2,05% за 24 години та на -11,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kinetix Finance Token (KAI)

$ 372,08K
--
$ 385,44K
965,33M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Kinetix Finance Token — $ 372,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 965,33M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 385,44K.

Історія ціни Kinetix Finance Token (KAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinetix Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kinetix Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kinetix Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kinetix Finance Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,05%
30 днів$ 0-54,57%
60 днів$ 0-60,88%
90 днів$ 0--

Що таке Kinetix Finance Token (KAI)

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kinetix Finance Token (KAI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kinetix Finance Token (USD)

Скільки коштуватиме Kinetix Finance Token (KAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kinetix Finance Token (KAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kinetix Finance Token.

Перегляньте прогноз ціни Kinetix Finance Token вже зараз!

KAI до місцевих валют

Токеноміка Kinetix Finance Token (KAI)

Розуміння токеноміки Kinetix Finance Token (KAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kinetix Finance Token (KAI)

Скільки сьогодні коштує Kinetix Finance Token (KAI)?
Актуальна ціна KAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KAI до USD?
Поточна ціна KAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kinetix Finance Token?
Ринкова капіталізація KAI — $ 372,08K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KAI?
Циркуляційна пропозиція KAI — 965,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KAI?
KAI досяг історичної максимальної ціни у 0,03611293 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KAI?
Історична мінімальна ціна KAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KAI?
Актуальний обсяг торгівлі KAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KAI цього року?
KAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAI для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.