Інформація щодо ціни Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 38,38 $ 38,38 $ 38,38 Мін. за 24 год $ 40,75 $ 40,75 $ 40,75 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 38,38$ 38,38 $ 38,38 Макс. за 24 год $ 40,75$ 40,75 $ 40,75 Рекордний максимум $ 59,44$ 59,44 $ 59,44 Найнижча ціна $ 29,77$ 29,77 $ 29,77 Зміна ціни (за 1 год) +0,17% Зміна ціни (1 дн.) +5,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,64%

Актуальна ціна Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) становить $40,47. За останні 24 години KHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,38 і максимумом у $ 40,75, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KHYPE становить $ 59,44, тоді як його історичний мінімум — $ 29,77.

Що стосується короткострокових результатів, то KHYPE змінився на +0,17% за останню годину, +5,43% за 24 години та на +8,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Ринкова капіталізація $ 1,51B$ 1,51B $ 1,51B Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,51B$ 1,51B $ 1,51B Циркуляційне постачання 37,34M 37,34M 37,34M Загальна пропозиція 37 336 862,04537546 37 336 862,04537546 37 336 862,04537546

Поточна ринкова капіталізація Kinetiq Staked HYPE — $ 1,51B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KHYPE — 37,34M, зі загальною пропозицією 37336862.04537546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,51B.