Актуальна ціна Kinetiq Staked HYPE сьогодні становить 40,47 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KHYPE на MEXC вже зараз.

Ціна Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KHYPE до USD:

$40,47
$40,47
+5,40%1D
Графік ціни Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 38,38
$ 38,38
Мін. за 24 год
$ 40,75
$ 40,75
Макс. за 24 год

$ 38,38
$ 38,38

$ 40,75
$ 40,75

$ 59,44
$ 59,44

$ 29,77
$ 29,77

+0,17%

+5,43%

+8,64%

+8,64%

Актуальна ціна Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) становить $40,47. За останні 24 години KHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,38 і максимумом у $ 40,75, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KHYPE становить $ 59,44, тоді як його історичний мінімум — $ 29,77.

Що стосується короткострокових результатів, то KHYPE змінився на +0,17% за останню годину, +5,43% за 24 години та на +8,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

$ 1,51B
$ 1,51B

--
--

$ 1,51B
$ 1,51B

37,34M
37,34M

37 336 862,04537546
37 336 862,04537546

Поточна ринкова капіталізація Kinetiq Staked HYPE — $ 1,51B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KHYPE — 37,34M, зі загальною пропозицією 37336862.04537546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,51B.

Історія ціни Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinetiq Staked HYPE до USD становила $ +2,08.
За останні 30 днів зміна ціни Kinetiq Staked HYPE до USD становила $ -3,1147735500.
За останні 60 днів зміна ціни Kinetiq Staked HYPE до USD становила $ -5,1173424660.
За останні 90 днів зміна ціни Kinetiq Staked HYPE до USD становила $ -4,129528775637076.

Період Зміна (USD) Зміна (%)
Сьогодні $ +2,08 +5,43%
30 днів $ -3,1147735500 -7,69%
60 днів $ -5,1173424660 -12,64%
90 днів $ -4,129528775637076 -9,25%

Що таке Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Kinetiq Staked HYPE (USD)

Скільки коштуватиме Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kinetiq Staked HYPE.

Перегляньте прогноз ціни Kinetiq Staked HYPE вже зараз!

KHYPE до місцевих валют

Токеноміка Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Розуміння токеноміки Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Скільки сьогодні коштує Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)?
Актуальна ціна KHYPE у USD становить 40,47 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KHYPE до USD?
Поточна ціна KHYPE до USD — $ 40,47. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kinetiq Staked HYPE?
Ринкова капіталізація KHYPE — $ 1,51B USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KHYPE?
Циркуляційна пропозиція KHYPE — 37,34M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KHYPE?
KHYPE досяг історичної максимальної ціни у 59,44 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KHYPE?
Історична мінімальна ціна KHYPE становила 29,77 USD.
Який обсяг торгівлі KHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі KHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KHYPE цього року?
KHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KHYPE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Час (UTC+8) Тип Інформація
10-23 22:32:48 Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02 Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05 Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27 Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37 Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24 Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.