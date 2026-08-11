Сьогоднішня ціна Kinetiq Markets HYPE

Поточна ціна Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) сьогодні становить $ 56,15, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KMHYPE до USD становить $ 56,15 за KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 100 621, з циркуляційною пропозицією у 589,51K KMHYPE. Протягом останніх 24 годин KMHYPE торгувався між $ 55,22 (мінімум) та $ 56,78 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 77,71, тоді як історичний мінімум — $ 20,85.

У короткостроковій динаміці KMHYPE змінився на -- за останню годину та на +1,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,23.

Ринкова інформація щодо Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Ринкова капіталізація $ 33,10M$ 33,10M $ 33,10M Обсяг (за 24 год) $ 11,23$ 11,23 $ 11,23 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,10M$ 33,10M $ 33,10M Циркуляційне постачання 589,51K 589,51K 589,51K Загальна пропозиція 589 509,537077403 589 509,537077403 589 509,537077403

Поточна ринкова капіталізація Kinetiq Markets HYPE — $ 33,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,23. Циркуляційна пропозиція KMHYPE — 589,51K, зі загальною пропозицією 589509.537077403. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,10M.