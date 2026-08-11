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Поточна ціна Kinetiq Markets HYPE сьогодні становить 56,15 USD. Ринкова капіталізація KMHYPE становить 33 100 621 USD. Відстежуйте оновлення цін KMHYPE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kinetiq Markets HYPE сьогодні становить 56,15 USD. Ринкова капіталізація KMHYPE становить 33 100 621 USD. Відстежуйте оновлення цін KMHYPE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KMHYPE

Інформація про ціну KMHYPE

Що таке KMHYPE

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Ціна Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KMHYPE до USD:

$56,15
$56,15$56,15
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:33:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kinetiq Markets HYPE

Поточна ціна Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) сьогодні становить $ 56,15, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KMHYPE до USD становить $ 56,15 за KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 100 621, з циркуляційною пропозицією у 589,51K KMHYPE. Протягом останніх 24 годин KMHYPE торгувався між $ 55,22 (мінімум) та $ 56,78 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 77,71, тоді як історичний мінімум — $ 20,85.

У короткостроковій динаміці KMHYPE змінився на -- за останню годину та на +1,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,23.

Ринкова інформація щодо Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

$ 33,10M
$ 33,10M$ 33,10M

$ 11,23
$ 11,23$ 11,23

$ 33,10M
$ 33,10M$ 33,10M

589,51K
589,51K 589,51K

589 509,537077403
589 509,537077403 589 509,537077403

Поточна ринкова капіталізація Kinetiq Markets HYPE — $ 33,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,23. Циркуляційна пропозиція KMHYPE — 589,51K, зі загальною пропозицією 589509.537077403. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,10M.

Історія ціни Kinetiq Markets HYPE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 55,22
$ 55,22$ 55,22
Мін. за 24 год
$ 56,78
$ 56,78$ 56,78
Макс. за 24 год

$ 55,22
$ 55,22$ 55,22

$ 56,78
$ 56,78$ 56,78

$ 77,71
$ 77,71$ 77,71

$ 20,85
$ 20,85$ 20,85

--

+0,90%

+1,98%

+1,98%

Історія ціни Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinetiq Markets HYPE до USD становила $ +0,503427.
За останні 30 днів зміна ціни Kinetiq Markets HYPE до USD становила $ -10,6583536950.
За останні 60 днів зміна ціни Kinetiq Markets HYPE до USD становила $ -1,6983465900.
За останні 90 днів зміна ціни Kinetiq Markets HYPE до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,503427+0,90%
30 днів$ -10,6583536950-18,98%
60 днів$ -1,6983465900-3,02%
90 днів----

Прогноз ціни Kinetiq Markets HYPE

Прогноз ціни Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KMHYPE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kinetiq Markets HYPE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kinetiq Markets HYPE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KMHYPE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kinetiq Markets HYPE.

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Про Kinetiq Markets HYPE

Яка зараз ціна Kinetiq Markets HYPE?

Kinetiq Markets HYPE торгують за ₴2474.4881639331600000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.90%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Kinetiq Markets HYPE становить ₴3424.6211080898640000, тоді як ATL — ₴918.8437794836400000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка KMHYPE сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴1458719410.21081742640000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Kinetiq Markets HYPE?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до KMHYPE.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 589509.537077403 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Kinetiq Markets HYPE?

Kinetiq Markets HYPE належить до класифікації Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem,Liquid Staked HYPE , що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію KMHYPE?

Робота в мережі -- дозволяє KMHYPE використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:33:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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