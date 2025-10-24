Актуальна ціна Kinetiq Earn Vault сьогодні становить 40,68 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VKHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VKHYPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kinetiq Earn Vault сьогодні становить 40,68 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VKHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VKHYPE на MEXC вже зараз.

Ціна Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Актуальна ціна 1 VKHYPE до USD:

+4,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) становить $40,68. За останні 24 години VKHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,84 і максимумом у $ 40,99, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VKHYPE становить $ 51,63, тоді як його історичний мінімум — $ 29,62.

Що стосується короткострокових результатів, то VKHYPE змінився на +0,27% за останню годину, +4,75% за 24 години та на +9,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Поточна ринкова капіталізація Kinetiq Earn Vault — $ 372,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VKHYPE — 9,16M, зі загальною пропозицією 9163009.30429841. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372,65M.

Історія ціни Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinetiq Earn Vault до USD становила $ +1,84.
За останні 30 днів зміна ціни Kinetiq Earn Vault до USD становила $ -2,8613172960.
За останні 60 днів зміна ціни Kinetiq Earn Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kinetiq Earn Vault до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,84+4,75%
30 днів$ -2,8613172960-7,03%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Ресурс Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Прогноз ціни Kinetiq Earn Vault (USD)

Скільки коштуватиме Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kinetiq Earn Vault.

Перегляньте прогноз ціни Kinetiq Earn Vault вже зараз!

VKHYPE до місцевих валют

Токеноміка Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Розуміння токеноміки Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VKHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Скільки сьогодні коштує Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)?
Актуальна ціна VKHYPE у USD становить 40,68 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VKHYPE до USD?
Поточна ціна VKHYPE до USD — $ 40,68. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kinetiq Earn Vault?
Ринкова капіталізація VKHYPE — $ 372,65M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VKHYPE?
Циркуляційна пропозиція VKHYPE — 9,16M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VKHYPE?
VKHYPE досяг історичної максимальної ціни у 51,63 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VKHYPE?
Історична мінімальна ціна VKHYPE становила 29,62 USD.
Який обсяг торгівлі VKHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі VKHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VKHYPE цього року?
VKHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VKHYPE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:42 (UTC+8)

