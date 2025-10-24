Інформація щодо ціни Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 38,84 $ 38,84 $ 38,84 Мін. за 24 год $ 40,99 $ 40,99 $ 40,99 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 38,84$ 38,84 $ 38,84 Макс. за 24 год $ 40,99$ 40,99 $ 40,99 Рекордний максимум $ 51,63$ 51,63 $ 51,63 Найнижча ціна $ 29,62$ 29,62 $ 29,62 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) +4,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,01%

Актуальна ціна Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) становить $40,68. За останні 24 години VKHYPE торгувався між мінімумом у $ 38,84 і максимумом у $ 40,99, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VKHYPE становить $ 51,63, тоді як його історичний мінімум — $ 29,62.

Що стосується короткострокових результатів, то VKHYPE змінився на +0,27% за останню годину, +4,75% за 24 години та на +9,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Ринкова капіталізація $ 372,65M$ 372,65M $ 372,65M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 372,65M$ 372,65M $ 372,65M Циркуляційне постачання 9,16M 9,16M 9,16M Загальна пропозиція 9 163 009,30429841 9 163 009,30429841 9 163 009,30429841

Поточна ринкова капіталізація Kinetiq Earn Vault — $ 372,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VKHYPE — 9,16M, зі загальною пропозицією 9163009.30429841. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372,65M.