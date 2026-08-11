Яка зараз ціна Kinetiq?

Kinetiq торгують за ₴4.22936960963186640000, що відображає зміну ціни на рівні 1.62% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як KNTQ порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.62% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо KNTQ перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Kinetiq виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Governance Tokens,Liquid Staking,HyperEVM Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Governance Tokens,Liquid Staking,HyperEVM Ecosystem KNTQ демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Kinetiq?

Ринкова капіталізація ₴1186241112.98738299920000 розташовує KNTQ на #684 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴4.15480444536873360000 до ₴4.27149980882545680000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують KNTQ?

Kinetiq згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку KNTQ?

З 280476190.48 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.