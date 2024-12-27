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Ціна Kinetic Kollective (NEBO)

USD

Графік ціни Kinetic Kollective (NEBO) в реальному часі

$1.34
$1.34$1.34
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Kinetic Kollective (NEBO)

Поточна ціна Kinetic Kollective (NEBO) сьогодні становить 1.34 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна NEBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kinetic Kollective:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.23K USD
- зміна ціни Kinetic Kollective протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD

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Цінові показники Kinetic Kollective (NEBO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ -0.001366322611761.
За останні 30 днів зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ +0.0091858340.
За останні 60 днів зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ +0.0946235640.
За останні 90 днів зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ -0.117305398851549.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.001366322611761-0.10%
30 днів$ +0.0091858340+0.69%
60 днів$ +0.0946235640+7.06%
90 днів$ -0.117305398851549-8.04%

Аналіз цін Kinetic Kollective (NEBO)

Останній аналіз цін Kinetic Kollective: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

+0.41%

-0.10%

+13.79%

Ринкова інформація Kinetic Kollective (NEBO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 18.23K
$ 18.23K$ 18.23K

1.19M
1.19M 1.19M

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Ресурс Kinetic Kollective (NEBO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

NEBO до місцевих валют

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1 NEBO до GBP
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1 NEBO до EUR
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1 NEBO до USD
$1.34
1 NEBO до MYR
RM5.9898
1 NEBO до TRY
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1 NEBO до JPY
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1 NEBO до RUB
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1 NEBO до INR
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1 NEBO до IDR
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1 NEBO до PHP
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1 NEBO до EGP
￡E.68.1524
1 NEBO до BRL
R$8.2812
1 NEBO до CAD
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1 NEBO до KZT
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