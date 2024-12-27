Ціна Kinetic Kollective (NEBO)
Поточна ціна Kinetic Kollective (NEBO) сьогодні становить 1.34 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна NEBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kinetic Kollective:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.23K USD
- зміна ціни Kinetic Kollective протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ -0.001366322611761.
За останні 30 днів зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ +0.0091858340.
За останні 60 днів зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ +0.0946235640.
За останні 90 днів зміна ціни Kinetic Kollective до USD становила $ -0.117305398851549.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001366322611761
|-0.10%
|30 днів
|$ +0.0091858340
|+0.69%
|60 днів
|$ +0.0946235640
|+7.06%
|90 днів
|$ -0.117305398851549
|-8.04%
Останній аналіз цін Kinetic Kollective: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-0.10%
+13.79%
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