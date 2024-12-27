Сьогоднішня ціна Kinetic Kollective (NEBO)

Поточна ціна Kinetic Kollective (NEBO) сьогодні становить 1.34 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна NEBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kinetic Kollective:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.23K USD

- зміна ціни Kinetic Kollective протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD

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