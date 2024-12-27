Сьогоднішня ціна Kinesis Silver (KAG)

Поточна ціна Kinesis Silver (KAG) сьогодні становить 30.25 USD з ринковою капіталізацією $ 114.74M USD. Ціна KAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kinesis Silver:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.26K USD

- зміна ціни Kinesis Silver протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 3.79M USD

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