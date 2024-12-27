Сьогоднішня ціна Kinesis Gold (KAU)

Поточна ціна Kinesis Gold (KAU) сьогодні становить 84.62 USD з ринковою капіталізацією $ 121.47M USD. Ціна KAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kinesis Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.84K USD

- зміна ціни Kinesis Gold протягом дня — +0.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.43M USD

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