Сьогоднішня ціна Kine Protocol (KINE)

Поточна ціна Kine Protocol (KINE) сьогодні становить 0,00220328 USD з ринковою капіталізацією $ 44,53K USD. Ціна KINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kine Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kine Protocol протягом дня — -21,33%

- циркуляційна пропозиція – 20,21M USD

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