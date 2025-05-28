Ціна Kine Protocol (KINE)
Поточна ціна Kine Protocol (KINE) сьогодні становить 0,00220328 USD з ринковою капіталізацією $ 44,53K USD. Ціна KINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kine Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kine Protocol протягом дня — -21,33%
- циркуляційна пропозиція – 20,21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kine Protocol до USD становила $ -0,000597407840846839.
За останні 30 днів зміна ціни Kine Protocol до USD становила $ -0,0005590576.
За останні 60 днів зміна ціни Kine Protocol до USD становила $ -0,0006799742.
За останні 90 днів зміна ціни Kine Protocol до USD становила $ -0,0010068013728246874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000597407840846839
|-21,33%
|30 днів
|$ -0,0005590576
|-25,37%
|60 днів
|$ -0,0006799742
|-30,86%
|90 днів
|$ -0,0010068013728246874
|-31,36%
Останній аналіз цін Kine Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5,43%
-21,33%
-22,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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