Яка зараз ціна KindSoul?

KindSoul торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 2.33% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як KNS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.33% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо KNS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як KindSoul виглядає у порівнянні з токенами категорії Charity,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Charity,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem KNS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація KindSoul?

Ринкова капіталізація ₴36117526.00927104000000 розташовує KNS на #3131 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴0.0537209853386212800000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують KNS?

KindSoul згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку KNS?

З 932131922.367838 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.