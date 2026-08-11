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Поточна ціна Kindred Labs сьогодні становить 0.00222966 USD. Ринкова капіталізація KIN становить 328,178 USD. Відстежуйте оновлення цін KIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kindred Labs сьогодні становить 0.00222966 USD. Ринкова капіталізація KIN становить 328,178 USD. Відстежуйте оновлення цін KIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Kindred Labs (KIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KIN до USD:

$0.00235307
$0.00235307$0.00235307
+0.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kindred Labs (KIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:53:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kindred Labs

Поточна ціна Kindred Labs (KIN) сьогодні становить $ 0.00222966, зі зміною 4.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIN до USD становить $ 0.00222966 за KIN.

Kindred Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 328,178, з циркуляційною пропозицією у 147.19M KIN. Протягом останніх 24 годин KIN торгувався між $ 0.00211539 (мінімум) та $ 0.00247684 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.11089, тоді як історичний мінімум — $ 0.0018311.

У короткостроковій динаміці KIN змінився на -0.47% за останню годину та на +15.69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 41.63K.

Ринкова інформація щодо Kindred Labs (KIN)

$ 328.18K
$ 328.18K$ 328.18K

$ 41.63K
$ 41.63K$ 41.63K

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

147.19M
147.19M 147.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Kindred Labs — $ 328.18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41.63K. Циркуляційна пропозиція KIN — 147.19M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.23M.

Історія ціни Kindred Labs у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00211539
$ 0.00211539$ 0.00211539
Мін. за 24 год
$ 0.00247684
$ 0.00247684$ 0.00247684
Макс. за 24 год

$ 0.00211539
$ 0.00211539$ 0.00211539

$ 0.00247684
$ 0.00247684$ 0.00247684

$ 0.11089
$ 0.11089$ 0.11089

$ 0.0018311
$ 0.0018311$ 0.0018311

-0.47%

+4.27%

+15.69%

+15.69%

Історія ціни Kindred Labs (KIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kindred Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kindred Labs до USD становила $ -0.0000059498.
За останні 60 днів зміна ціни Kindred Labs до USD становила $ -0.0008110769.
За останні 90 днів зміна ціни Kindred Labs до USD становила $ +0.0000000028668801898.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4.27%
30 днів$ -0.0000059498-0.26%
60 днів$ -0.0008110769-36.37%
90 днів$ +0.0000000028668801898+0.00%

Прогноз ціни Kindred Labs

Прогноз ціни Kindred Labs (KIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KIN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Kindred Labs (KIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kindred Labs потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kindred Labs у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kindred Labs.

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Ресурс Kindred Labs (KIN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemIP

Про Kindred Labs

Яка зараз ціна Kindred Labs?

Kindred Labs (KIN) торгують за ₴0.0982741909619145600000, що відображає зміну ціни на рівні 4.27% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Kindred Labs у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору BNB Chain Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP, KIN часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують KIN сьогодні?

За останні 24 години KIN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Kindred Labs?

Сьогодні в обігу знаходиться 147187500.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг KIN?

Наразі Kindred Labs займає ринковий рейтинг №4099 з ринковою капіталізацією ₴14464728.90104284800000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Kindred Labs за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 4.27% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Kindred Labs порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Sei Network Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP KIN демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Kindred Labs

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:53:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kindred Labs (KIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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