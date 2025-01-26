Ціна Kindred (KND)
Поточна ціна Kindred (KND) сьогодні становить 0.00022094 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kindred:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.92 USD
- зміна ціни Kindred протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kindred до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kindred до USD становила $ -0.0000110093.
За останні 60 днів зміна ціни Kindred до USD становила $ -0.0000132831.
За останні 90 днів зміна ціни Kindred до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000110093
|-4.98%
|60 днів
|$ -0.0000132831
|-6.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kindred: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kindred is an innovative decentralized platform designed to enable anonymous cross-chain swaps between major blockchains, offering enhanced privacy, security, and interoperability. With Kindred, users can seamlessly exchange digital assets across different blockchain networks while ensuring their transactions remain untraceable. When you perform a swap, Kindred ensures your transaction remains anonymous by breaking the link between the sender and receiver. The decentralized escrow system makes it impossible to trace the origin or destination of your funds, providing the maximum amount of privacy.
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