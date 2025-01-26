Сьогоднішня ціна Kindred (KND)

Поточна ціна Kindred (KND) сьогодні становить 0.00022094 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kindred:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.92 USD

- зміна ціни Kindred протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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