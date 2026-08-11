Сьогоднішня ціна Kindra by virtuals

Поточна ціна Kindra by virtuals (KINDRA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KINDRA до USD становить $ 0 за KINDRA.

Kindra by virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 165 024, з циркуляційною пропозицією у 1,00B KINDRA. Протягом останніх 24 годин KINDRA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KINDRA змінився на -0,16% за останню годину та на -4,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,54K.

Ринкова інформація щодо Kindra by virtuals (KINDRA)

Ринкова капіталізація $ 165,02K$ 165,02K $ 165,02K Обсяг (за 24 год) $ 2,54K$ 2,54K $ 2,54K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 165,02K$ 165,02K $ 165,02K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kindra by virtuals — $ 165,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,54K. Циркуляційна пропозиція KINDRA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 165,02K.