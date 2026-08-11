Сьогоднішня ціна Kind Cat Token

Поточна ціна Kind Cat Token (KIND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIND до USD становить $ 0 за KIND.

Kind Cat Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 203 454, з циркуляційною пропозицією у 932,84M KIND. Протягом останніх 24 годин KIND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00305749, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KIND змінився на -3,23% за останню годину та на -10,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,50K.

Ринкова інформація щодо Kind Cat Token (KIND)

Ринкова капіталізація $ 203,45K$ 203,45K $ 203,45K Обсяг (за 24 год) $ 1,50K$ 1,50K $ 1,50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 203,02K$ 203,02K $ 203,02K Циркуляційне постачання 932,84M 932,84M 932,84M Загальна пропозиція 936 457 365,1872046 936 457 365,1872046 936 457 365,1872046

Поточна ринкова капіталізація Kind Cat Token — $ 203,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,50K. Циркуляційна пропозиція KIND — 932,84M, зі загальною пропозицією 936457365.1872046. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 203,02K.