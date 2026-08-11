Сьогоднішня ціна Kimchicoin

Поточна ціна Kimchicoin (KIMCHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIMCHI до USD становить $ 0 за KIMCHI.

Kimchicoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 794, з циркуляційною пропозицією у 999,86M KIMCHI. Протягом останніх 24 годин KIMCHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00325235, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KIMCHI змінився на +0,27% за останню годину та на -17,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Kimchicoin (KIMCHI)

Ринкова капіталізація $ 37,79K$ 37,79K $ 37,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,79K$ 37,79K $ 37,79K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 858 697,0254796 999 858 697,0254796 999 858 697,0254796

Поточна ринкова капіталізація Kimchicoin — $ 37,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIMCHI — 999,86M, зі загальною пропозицією 999858697.0254796. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,79K.