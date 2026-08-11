Сьогоднішня ціна Kimchi Coin

Поточна ціна Kimchi Coin (KIMCHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11.58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIMCHI до USD становить $ 0 за KIMCHI.

Kimchi Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45,292, з циркуляційною пропозицією у 10.00T KIMCHI. Протягом останніх 24 годин KIMCHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KIMCHI змінився на -1.21% за останню годину та на +11.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Kimchi Coin (KIMCHI)

Ринкова капіталізація $ 45.29K$ 45.29K $ 45.29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45.29K$ 45.29K $ 45.29K Циркуляційне постачання 10.00T 10.00T 10.00T Загальна пропозиція 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Kimchi Coin — $ 45.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIMCHI — 10.00T, зі загальною пропозицією 10000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45.29K.