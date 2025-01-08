Сьогоднішня ціна Kimchi (KIMCHI)

Поточна ціна Kimchi (KIMCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.34K USD. Ціна KIMCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kimchi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.39 USD

- зміна ціни Kimchi протягом дня — -5.00%

- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD

Отримуйте оновлення цін KIMCHI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KIMCHI.