Ціна Kimchi (KIMCHI)
Поточна ціна Kimchi (KIMCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.34K USD. Ціна KIMCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kimchi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.39 USD
- зміна ціни Kimchi протягом дня — -5.00%
- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kimchi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kimchi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kimchi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kimchi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.00%
|30 днів
|$ 0
|-17.40%
|60 днів
|$ 0
|+19.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kimchi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.00%
+6.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kimchi was born from the Pickle & Fluffy Pickle merger to create one spicy Pickle! Meme coins have captured the imagination of the crypto community with their viral appeal and grassroots movements. However, they often lack fundamental utility and sustainability. Shiba AI seeks to transcend these limitations by integrating artificial intelligence into its ecosystem, unlocking new possibilities for meme coins.
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