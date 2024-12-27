Ціна Kimbo (KIMBO)
Поточна ціна Kimbo (KIMBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.23M USD. Ціна KIMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kimbo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.53K USD
- зміна ціни Kimbo протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kimbo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kimbo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kimbo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kimbo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.56%
|30 днів
|$ 0
|-60.64%
|60 днів
|$ 0
|+9.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kimbo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-0.56%
+2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A dog memecoin based on Luigi from Avalabs pet dog named Kimbo
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