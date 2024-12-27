Сьогоднішня ціна Kimbo (KIMBO)

Поточна ціна Kimbo (KIMBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.23M USD. Ціна KIMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kimbo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.53K USD

- зміна ціни Kimbo протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD

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