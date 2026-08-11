Сьогоднішня ціна Kima Network

Поточна ціна Kima Network (KIMA) сьогодні становить $ 0,00186072, зі зміною 6,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIMA до USD становить $ 0,00186072 за KIMA.

Kima Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 390 760, з циркуляційною пропозицією у 67,98M KIMA. Протягом останніх 24 годин KIMA торгувався між $ 0,00177654 (мінімум) та $ 0,00186074 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,092, тоді як історичний мінімум — $ 0,00124231.

У короткостроковій динаміці KIMA змінився на -- за останню годину та на -40,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,64.

Ринкова інформація щодо Kima Network (KIMA)

Ринкова капіталізація $ 390,76K$ 390,76K $ 390,76K Обсяг (за 24 год) $ 27,64$ 27,64 $ 27,64 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 390,76K$ 390,76K $ 390,76K Циркуляційне постачання 67,98M 67,98M 67,98M Загальна пропозиція 210 000 000,0 210 000 000,0 210 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kima Network — $ 390,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,64. Циркуляційна пропозиція KIMA — 67,98M, зі загальною пропозицією 210000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 390,76K.