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Поточна ціна Kima Network сьогодні становить 0,00186072 USD. Ринкова капіталізація KIMA становить 390 760 USD. Відстежуйте оновлення цін KIMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kima Network сьогодні становить 0,00186072 USD. Ринкова капіталізація KIMA становить 390 760 USD. Відстежуйте оновлення цін KIMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Kima Network (KIMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KIMA до USD:

$0,00186075
$0,00186075$0,00186075
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kima Network (KIMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:52:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kima Network

Поточна ціна Kima Network (KIMA) сьогодні становить $ 0,00186072, зі зміною 6,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KIMA до USD становить $ 0,00186072 за KIMA.

Kima Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 390 760, з циркуляційною пропозицією у 67,98M KIMA. Протягом останніх 24 годин KIMA торгувався між $ 0,00177654 (мінімум) та $ 0,00186074 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,092, тоді як історичний мінімум — $ 0,00124231.

У короткостроковій динаміці KIMA змінився на -- за останню годину та на -40,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,64.

Ринкова інформація щодо Kima Network (KIMA)

$ 390,76K
$ 390,76K$ 390,76K

$ 27,64
$ 27,64$ 27,64

$ 390,76K
$ 390,76K$ 390,76K

67,98M
67,98M 67,98M

210 000 000,0
210 000 000,0 210 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kima Network — $ 390,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,64. Циркуляційна пропозиція KIMA — 67,98M, зі загальною пропозицією 210000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 390,76K.

Історія ціни Kima Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00177654
$ 0,00177654$ 0,00177654
Мін. за 24 год
$ 0,00186074
$ 0,00186074$ 0,00186074
Макс. за 24 год

$ 0,00177654
$ 0,00177654$ 0,00177654

$ 0,00186074
$ 0,00186074$ 0,00186074

$ 1,092
$ 1,092$ 1,092

$ 0,00124231
$ 0,00124231$ 0,00124231

--

+6,31%

-40,77%

-40,77%

Історія ціни Kima Network (KIMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kima Network до USD становила $ +0,00011056.
За останні 30 днів зміна ціни Kima Network до USD становила $ -0,0012248373.
За останні 60 днів зміна ціни Kima Network до USD становила $ -0,0011766575.
За останні 90 днів зміна ціни Kima Network до USD становила $ -0,000000010868657154.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00011056+6,31%
30 днів$ -0,0012248373-65,82%
60 днів$ -0,0011766575-63,23%
90 днів$ -0,000000010868657154-0,00%

Прогноз ціни Kima Network

Прогноз ціни Kima Network (KIMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KIMA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Kima Network (KIMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kima Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kima Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KIMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kima Network.

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Про Kima Network

Яка зараз ціна Kima Network?

Kima Network коштує ₴0.0820128416918515200000, сьогодні змінивши на 6.30%.

Наскільки швидко росте спільнота KIMA?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Kima Network?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Infrastructure,Cosmos Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі KIMA сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як KIMA порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴48.13084350547200000, а ATL — ₴0.0547558866257169600000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 67983638.43571413 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Kima Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:52:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kima Network (KIMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Cysic

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+24,31%

TradingRazor

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RAZOR

$0,00728
$0,00728$0,00728

+21,53%

DAPPOS

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DOS

$0,47490
$0,47490$0,47490

+24,36%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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