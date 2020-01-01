Токеноміка KIM Token (KIM) Дізнайтеся ключову інформацію про KIM Token (KIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KIM Token (KIM) Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Офіційний вебсайт: https://www.kim.exchange/ Whitepaper: https://docs.kim.exchange/ Купити KIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KIM Token (KIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KIM Token (KIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 457,71K $ 457,71K $ 457,71K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 457,71K $ 457,71K $ 457,71K Історичний максимум: $ 0,04177886 $ 0,04177886 $ 0,04177886 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00045771 $ 0,00045771 $ 0,00045771 Дізнайтеся більше про ціну KIM Token (KIM)

Токеноміка KIM Token (KIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KIM Token (KIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIM, досліджуйте ціну токена KIM в реальному часі!

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