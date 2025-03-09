Сьогоднішня ціна KIM Token (KIM)

Поточна ціна KIM Token (KIM) сьогодні становить 0.00074889 USD з ринковою капіталізацією $ 748.89K USD. Ціна KIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KIM Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.85K USD

- зміна ціни KIM Token протягом дня — -6.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін KIM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KIM.