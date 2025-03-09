Ціна KIM Token (KIM)
Поточна ціна KIM Token (KIM) сьогодні становить 0.00074889 USD з ринковою капіталізацією $ 748.89K USD. Ціна KIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KIM Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.85K USD
- зміна ціни KIM Token протягом дня — -6.91%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIM Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KIM Token до USD становила $ -0.0005485348.
За останні 60 днів зміна ціни KIM Token до USD становила $ -0.0006892191.
За останні 90 днів зміна ціни KIM Token до USD становила $ -0.015359209716308076.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.91%
|30 днів
|$ -0.0005485348
|-73.24%
|60 днів
|$ -0.0006892191
|-92.03%
|90 днів
|$ -0.015359209716308076
|-95.35%
Останній аналіз цін KIM Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.22%
-6.91%
-13.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.
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