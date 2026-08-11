Сьогоднішня ціна Kilroy was here

Поточна ціна Kilroy was here (KILROY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KILROY до USD становить $ 0 за KILROY.

Kilroy was here наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 232 154, з циркуляційною пропозицією у 980,63M KILROY. Протягом останніх 24 годин KILROY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00141004, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KILROY змінився на +0,63% за останню годину та на -12,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,30K.

Ринкова інформація щодо Kilroy was here (KILROY)

Ринкова капіталізація $ 232,15K$ 232,15K $ 232,15K Обсяг (за 24 год) $ 4,30K$ 4,30K $ 4,30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 232,15K$ 232,15K $ 232,15K Циркуляційне постачання 980,63M 980,63M 980,63M Загальна пропозиція 980 625 535,014707 980 625 535,014707 980 625 535,014707

Поточна ринкова капіталізація Kilroy was here — $ 232,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,30K. Циркуляційна пропозиція KILROY — 980,63M, зі загальною пропозицією 980625535.014707. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 232,15K.