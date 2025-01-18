Ціна Killer Bean (BEAN)
Поточна ціна Killer Bean (BEAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Killer Bean:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.02 USD
- зміна ціни Killer Bean протягом дня — +13.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Killer Bean до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Killer Bean до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Killer Bean до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Killer Bean до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.57%
|30 днів
|$ 0
|+50.42%
|60 днів
|$ 0
|+27.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Killer Bean: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.48%
+13.57%
+33.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Killer Bean is a memecoin on the Solana blockchain. These paper handed beans are not good enough to stop me. They are only good enough to make me use 125X leverage.
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