Сьогоднішня ціна Killer Bean (BEAN)

Поточна ціна Killer Bean (BEAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Killer Bean:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.02 USD

- зміна ціни Killer Bean протягом дня — +13.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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