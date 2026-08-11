Сьогоднішня ціна KILL BIG BEAUTIFUL BILL

Поточна ціна KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KBBB до USD становить $ 0 за KBBB.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23.001, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M KBBB. Протягом останніх 24 годин KBBB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,065428, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KBBB змінився на +%0,27 за останню годину та на +%2,58 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB)

Ринкова капіталізація $ 23,00K$ 23,00K $ 23,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,00K$ 23,00K $ 23,00K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999.998.669,64 999.998.669,64 999.998.669,64

Поточна ринкова капіталізація KILL BIG BEAUTIFUL BILL — $ 23,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KBBB — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998669.64. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,00K.