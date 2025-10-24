Інформація щодо ціни KIKICat (KIKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,102855$ 0,102855 $ 0,102855 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,40% Зміна ціни (1 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,37%

Актуальна ціна KIKICat (KIKI) становить --. За останні 24 години KIKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KIKI становить $ 0,102855, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KIKI змінився на -0,40% за останню годину, +0,08% за 24 години та на -13,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KIKICat (KIKI)

Ринкова капіталізація $ 213,47K$ 213,47K $ 213,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 213,47K$ 213,47K $ 213,47K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 962 850,157888 999 962 850,157888 999 962 850,157888

Поточна ринкова капіталізація KIKICat — $ 213,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIKI — 999,96M, зі загальною пропозицією 999962850.157888. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 213,47K.