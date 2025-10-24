Актуальна ціна KIKICat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KIKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KIKI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна KIKICat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KIKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KIKI на MEXC вже зараз.

Ціна KIKICat (KIKI)

Актуальна ціна 1 KIKI до USD:

$0,00021132
0,00%1D
Графік ціни KIKICat (KIKI) в реальному часі
Інформація щодо ціни KIKICat (KIKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,102855
$ 0
-0,40%

+0,08%

-13,37%

-13,37%

Актуальна ціна KIKICat (KIKI) становить --. За останні 24 години KIKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KIKI становить $ 0,102855, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KIKI змінився на -0,40% за останню годину, +0,08% за 24 години та на -13,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KIKICat (KIKI)

$ 213,47K
$ 213,47K$ 213,47K

--
$ 213,47K
999,96M
999 962 850,157888
Поточна ринкова капіталізація KIKICat — $ 213,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIKI — 999,96M, зі загальною пропозицією 999962850.157888. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 213,47K.

Історія ціни KIKICat (KIKI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIKICat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KIKICat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KIKICat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KIKICat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,08%
30 днів$ 0-38,38%
60 днів$ 0-80,22%
90 днів$ 0--

Що таке KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

Ресурс KIKICat (KIKI)

Прогноз ціни KIKICat (USD)

Скільки коштуватиме KIKICat (KIKI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KIKICat (KIKI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KIKICat.

Перегляньте прогноз ціни KIKICat вже зараз!

KIKI до місцевих валют

Токеноміка KIKICat (KIKI)

Розуміння токеноміки KIKICat (KIKI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KIKI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про KIKICat (KIKI)

Скільки сьогодні коштує KIKICat (KIKI)?
Актуальна ціна KIKI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KIKI до USD?
Поточна ціна KIKI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KIKICat?
Ринкова капіталізація KIKI — $ 213,47K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KIKI?
Циркуляційна пропозиція KIKI — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KIKI?
KIKI досяг історичної максимальної ціни у 0,102855 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KIKI?
Історична мінімальна ціна KIKI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KIKI?
Актуальний обсяг торгівлі KIKI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KIKI цього року?
KIKI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KIKI для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.