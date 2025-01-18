Ціна Kiirocoin (KIIRO)
Поточна ціна Kiirocoin (KIIRO) сьогодні становить 0.00751024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KIIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kiirocoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.20 USD
- зміна ціни Kiirocoin протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kiirocoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kiirocoin до USD становила $ +0.0032535305.
За останні 60 днів зміна ціни Kiirocoin до USD становила $ +0.0060125479.
За останні 90 днів зміна ціни Kiirocoin до USD становила $ +0.00307850920910177.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0032535305
|+43.32%
|60 днів
|$ +0.0060125479
|+80.06%
|90 днів
|$ +0.00307850920910177
|+69.47%
Останній аналіз цін Kiirocoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+0.12%
-9.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI.
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